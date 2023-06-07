Госсекретарь США Блинкен в ближайшие недели отправится на переговоры в Китай — Bloomberg 7 июня, 07:41 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, включая китайского лидера Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отменил поездку после того, как США обнаружили, по их словам, китайский шпионский аэростат, пересекающий континентальную часть США.

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Точное время визита Блинкена все еще не определено, заявили люди, которые попросили не называть их имен.

Представитель Госдепартамента заявил, что не собираются объявлять о поездке, и что ранее отложенный визит Блинкена состоится, когда позволят условия.

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Визит станет частью усилий президента США Джо Байдена по восстановлению нормальных отношений, которые продолжают накаляться из-за напряженных военных столкновений, карательных экономических мер и обвинений с обеих сторон в том, что другая сторона ставит под угрозу глобальную стабильность.

Поездка Блинкена в Пекин была одним из главных итогов прошлогодней встречи Байдена и Си на Бали. С тех пор два лидера не общались.

