«Вопрос номер один». Зеленский назвал главную тему переговоров с Блинкеном и Остином в Киеве 25 апреля, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Зеленский встретился с Блинкеном и Остином в Киеве (Фото:ОПУ)

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином помощь Украине была вопросом номер один, заявил президент Владимир Зеленский.

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«Наши переговоры с ними были достаточно долгими — более трех часов — и содержательными. Обнадеживающими и, что немаловажно, результативными», — сказал он в видеообращении.

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По словам Зеленского, у Киева и Вашингтона есть общее понимание: когда свобода и демократия выигрывают в одной стране, они выигрывают во всем мире.

Украинский президент добавил, что с американской стороны согласовали дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных Сил Украины, удовлетворению всех приоритетных потребностей украинской армии, а также обсудили пути усиления санкций.

«Тот факт, что Россия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует, что необходимо большее санкционное давление. Следует перекрыть России все возможности обходить санкции. Мы передали партнерам специальный План по усилению санкций против Российской Федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола», — пояснил он.

Зеленский добавил, что отдельным пунктом переговоров была финансовая поддержка для Украины.

Продолжилось и обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины.

Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.

Представители Украины и США подняли вопросы, приоритетные для воюющего государства — оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку украинского государства и гарантии безопасности.



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