Блинкен обсудил с Нетаньяху поддержку Украины и борьбу с действиями иранского режима 30 января, 21:09 Энтони Блинкен и Биньямин Нетаньяху в Иерусалиме, 30 января 2023 года (Фото:DEBBIE HILL/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 30 января, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, после переговоров Нетаньяху сообщил, что они обсуждали общую политику по борьбе с ядерной программой Ирана. Блинкен добавил, что США и Израиль согласны в том, что Иран не должен получить ядерное оружие.

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Они обсудили углубление сотрудничества для борьбы с дестабилизационными действиями Тегерана «в регионе и за его пределами».



«Так же, как Иран долгое время поддерживал террористов, атакующих израильтян и других, режим теперь поставляет беспилотники, с помощью которых Россия убивает невинных украинских мирных жителей. Россия, в свою очередь, поставляет Ирану современное вооружение… Продолжающиеся преступления России только подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины — гуманитарных, экономических и безопасностных, — она мужественно защищает свой народ и само свое право на существование», — подчеркнул Блинкен.

В ночь на 29 января в иранских соцсетях появились сообщения о взрывах и пожарах на несколько стратегических объектах в Иране. Позже был подтвержден удар по оборонному комплексу в Исфахане — по данным Wall Street Journal, целью стал завод по производству боеприпасов. Он находится рядом с локациями Иранского центра космических исследований, который попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет.



AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане якобы была неудачной.



Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что взрывы в Иране являются прямым следствием политики страны, так как Тегеран продолжает поддерживать агрессию России, поставляя путинскому режиму вооружение.

