Блинкен и Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года 2 апреля, 18:10 Энтони Блинкен (Фото:SecBlinken / Twitter)

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров 2 апреля провели первый с июля 2022 года телефонный разговор.

В Москве заявили, что министры обсуждали незаконное задержание в России журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвинили в шпионаже.

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Лавров, как говорится в сообщении российского МИД, сказал Блинкену о «нагнетании» ситуации в СМИ, и то, что Гершкович якобы был «взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну».

«В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера», — добавили в российском ведомстве, не уточнив, о чем идет речь.

Американская сторона пока не комментировала разговор.

2 марта Блинкен встретился с Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В последний раз Блинкен встречался с Лавровым за месяц до полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину. Тогда встреча прошла в Женеве, где Россия выдвинула США и НАТО требования по «гарантиям безопасности», одним из которых являлось невступление Украины в Альянс.

