Блинкен отверг попытки сомневаться в способности Украины победить на поле боя — Кулеба 11 апреля, 22:28 Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото:US Department of State/www.flickr.com)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и отверг сомнения в возможности Украины побеждать на поле боя.

Кулеба сообщил, что во время телефонного разговора 11 апреля Блинкен подтвердил «железную поддержку США» и «решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность Украины побеждать на поле боя».

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«США остаются надежным партнером Украины, сосредоточенным на продвижении нашей победы и обеспечении справедливого мира», — написал Кулеба.

В этот же день министр провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили ускорение помощи Канады для Украины в сфере безопасности и саммит НАТО в Вильнюсе, который должен пройти в июле 2023 года.