Блинкен встретился с Эрдоганом. Одной из тем переговоров была поддержка Украины

20 февраля, 17:02
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Реджеп Тайип Эрдоган и Энтони Блинкен в Турции (Фото:Burhan Ozbilici/Pool via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган и Энтони Блинкен в Турции (Фото:Burhan Ozbilici/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в понедельник, 20 февраля. Одной из тем переговоров стала поддержка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Госсекретарь подтвердил приверженность Вашингтона оказывать необходимую помощь Турции и выразил соболезнования всем, кто пострадал от землетрясений.

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«Два лидера также обсудили поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии, и подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ выяснили, что турецкие компании продают России вопреки санкциям электронику, запчасти и другие товары американского производства, которые в частности, необходимы армии РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Реджеп Тайип Эрдоган Анкара Энтони Блинкен

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