Блинкен о признании РФ государством-спонсором терроризма: никогда не говори «никогда» 17 мая, 01:09 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Так, он ответил «никогда не говори » никогда" на вопрос о возможном признании РФ.

Как пишет Европейская правда, об этом он сказал на слушаниях в комитете Сената США, посвященных Китаю.



Заявление Блинкена прозвучало в ходе дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма.

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«Мы все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны как Китай от предоставления им оружия», — вспомнил Грэм.

«Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?» – спросил он.

На это глава американской дипломатии коротко ответил: «Никогда не говори «никогда».

Далее в дискуссии с сенатором Блинкен отметил, что, по его мнению, уже введены санкции и полномочия, которыми располагают США, смогли удержать Пекин от военной помощи Москве.

Признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции Москвы и заставило США налагать дополнительные ограничения на страны, взаимодействующие с Кремлем. Именно у Госдепа есть полномочия определять такой статус.