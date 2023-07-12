Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet 12 июля, 12:32 Black Hornet (Фото:regjeringen.no)

Норвегия передаст Украине еще 1000 разведывательных беспилотников Black Hornet.



Об этом сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

По его словам, Украина очень довольна этим типом дронов, которые Осло уже передавал ранее, и попросила предоставить новые.

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Black Hornet используют для разведки и идентификации целей. Он подходит для ведения боя в условиях города, простой в эксплуатации и его сложно обнаружить. Эти беспилотники весят всего 18 граммов и могут работать без подзарядки в течение 25 мин. Black Hornet развивает скорость до более 20 км/ч, дальность полета — около 2 км.

11 июля в Норвегии заявили, что увеличивают военную помощь для Украины в четыре раза — до 10 млрд норвежских крон (более 35,13 млрд грн).

Инфографика: NV