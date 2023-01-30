Битва за Крым станет ключевой в войне России против Украины — генерал Ходжес 30 января, 03:35 Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Фото:Spc. Bryan Rankin / США Army photo)

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины. По его словам, Украина не будет в безопасности пока Россия там.

Об этом Ходжес сказал в интервью изданию Insider.



«Определяющей площадкой в этой войне является Крым. Правительство Украины понимает, что не может согласиться с сохранением Россией контроля над Крымом. Украина не будет в безопасности и не сможет отстроить свою экономику, пока Россия сохраняет Крым", — говорится в сообщении.

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Генерал считает, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения Крыма. Он добавил, что для освобождения Крыма Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное высокоточное оружие, в частности ATACMS.

"Передача вооружения, способного лишить Россию любого укрытия после ее ракетных и воздушных ударов, позволит Украине сделать Крым непригодным для россиян", - подчеркнул генерал.

Ходжес заявил, что для освобождения Крыма нужно будет изолировать полуостров от РФ, разрушив Керченский мост.

При этом генерал подверг критике администрацию Джо Байдена за нежелание предоставлять Украине дальнобойное оружие.