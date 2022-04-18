«Может быть страшно и кровопролитно». Какой будет приближающаяся «новая» война за Донбасс — WSJ 18 апреля, 15:04 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо разрушенного обстрелами дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После тяжелых потерь Россия изменила первоначальный план войны против Украины и заявила, что сосредоточится на захвате Донбасса.

НВ публикует перевод материала The Wall Street Journal о том, каким может быть следующий этап войны России против Украины — бои за Донбасс.

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Новые условия сражений

Открытая местность в районе Донбасса позволяет сосредоточить силы, в отличие от предыдущих стычек вокруг Киева. Расширение военного присутствия России на востоке Украины и вокруг нее в последние дни готовит почву для новой фазы наступления Москвы, которая, вероятно, будет сильно отличаться от тех боевых действий, которые были характерны в последние два месяца.

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На этот раз вооруженные силы двух стран будут действовать на открытой местности, хорошо подходящей для массированных сил и бронетехники. Российские войска также будут сражаться в непосредственной близости от своих баз на западе России, что дает им более короткие пути снабжения и лучшую осведомленность командиров о территории.

В первые недели войны Украине удалось помешать наступлению россиян на Киев и в других частях севера страны, используя небольшие подразделения, вооруженные противотанковым оружием, которые устраивали засады на неподготовленные российские колонны. Будущие сражения, скорее всего, будут более традиционными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что российские силы «меняют свою стратегию. Они укрепляют свои силы, чтобы усилить наступление» на востоке. «Сейчас почти можно сказать, что это совершенно новая война», — говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, который предсказывает «классическое наступление сталь на сталь с применением тяжелой огневой мощи».

Чего попытаются добиться Украина и Россия

Западные чиновники и военные эксперты говорят, что главная цель России — попытаться отрезать некоторые из лучших сил Украины, которые расположены напротив оккупированных Россией районов Донбасса на юго-востоке Украины.

Для этого российские войска продвигаются на юг из района возле Харькова, а также, как ожидается, будут продвигаться на север от Мариуполя, если они смогут захватить этот портовой город на Азовском море.

Украинские силы пытаются помешать наступлению россиян с севера, постоянно нанося удары по российским войскам в районе Изюма, и отчаянно пытаются удержать Мариуполь, вопреки тому, что их запасы боеприпасов и продовольствия истощаются.

Если Россия получит контроль над востоком Украины, она может снова попытаться продвинуться на запад. Захват Одессы, последнего порта на Черном море, который до сих пор контролирует украинское правительство, превратит Украину в нацию, не имеющую выхода к морю.

Российские войска также могут попытаться захватить Днепр, юго-восточный город на реке Днепр, и возобновить штурм Киева.

Снабжение войск Украины и России

Обе стороны готовятся к более жестким боям в будущем. Чтобы укрепить силы Украины, США расширили обмен разведывательными данными с Киевом, включив в него цели на оккупированном Россией Донбассе и в Крыму. Впервые США также отправляют 155-мм гаубицы в рамках новой поставки вооружений.

Тем не менее, украинские силы противостоят российским военным, которые имеют более дальнобойную артиллерию и бронетехнику, несмотря на потери, которые Москва понесла во время войны. Украинцы также действуют в конце линий снабжения, которые тянутся к западной границе страны, куда поступает оружие через Польшу, Румынию и других соседних союзников.

Киеву необходимы поставки тяжелого вооружения из стран бывшего советского блока, которые сейчас входят в Организацию Североатлантического договора, включая советские танки Т-72, ​​реактивные системы залпового огня, системы ПВО большой дальности и боевые самолеты, чтобы лучше противостоять предстоящему российскому наступлению.

США заявили, что в дополнение к гаубицам они поставят 200 бронетранспортеров М-113, которым уже несколько десятилетий. «Местность гораздо более открытая, что благоприятствует тяжелой бронетехнике и мобильным силам, а не перестрелкам или засадам, — заявил Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который был главнокомандующим НАТО, когда Россия впервые захватила Крым и установила контроль над большей частью Донбасса в 2014 году, — М-113 имеют хороший потенциал, но они не собираются противостоять современному оружию».

Россия, чтобы нарастить свою боевую силу и пополнить части, ослабленные в предыдущих боях, пытается мобилизовать до 60 тысяч резервистов. Она также перемещает артиллерию, подразделения управления и вертолеты на Донбасс и вокруг него, чтобы поддерживать операции 65 российских батальонных тактических групп, которые, по словам Пентагона, уже воюют в Украине. Батальонные тактические группы обычно насчитывают от 700 до 1000 человек в каждой.

Готовясь к масштабной атаке, Россия нанесла авиаудары по украинским складам оружия и логистическим объектам, чтобы попытаться помешать украинцам пополнить запасы своих боевых сил — тому, что американские чиновники называют «операциями по формированию». Москва также назначила нового командующего — генерала армии Александра Дворникова.

По мнению военных аналитиков, на начальном этапе войны плохая логистика и координация между сухопутными и военно-воздушными силами России привели к тому, что она не смогла достичь своих целей. Линии снабжения России на Донбассе более развиты, чем вокруг Киева, говорит Мейсон Кларк, аналитик Института изучения войны, вашингтонского аналитического центра.

«Похоже, Россия решила улучшить свое командование и управление. Нам неизвестно, разобралась ли Россия со своей логистикой», — отметил Бен Барри, бывший командир британского бронетанкового батальона, который сейчас работает в аналитическом центре Международного института стратегических исследований в Лондоне.

И хотя в теории многие факторы благоприятствуют россиянам, им не очень-то удалось извлечь выгоду из превосходного вооружения и большей численности в первые недели войны. Масштабные маневры на равнинной местности потребуют такой степени координации, которую российские военные демонстрировали не всегда. Но это также даст россиянам возможность попробовать окружить украинские части и сосредоточить силы, чтобы попытаться пробить украинские позиции.

Чтобы воспрепятствовать наращиванию потенциала России, украинские силы специальных операций недавно провели дерзкий рейд, в ходе которого они заложили взрывчатку под мостом в Харьковской области и взорвали заряды, когда российская колонна его пересекала. Подробности операции были опубликованы в четверг, 14 апреля, Министерством обороны Украины на его веб-сайте, в том числе о том, как другие украинские силы затем атаковали колонну.

«Может быть страшно и кровопролитно»

Более серьезной проблемой для украинских сил будет восполнение ресурсов их подразделений, если конфликт превратится в изматывающую войну на истощение. Украинские чиновники уже заявили, что страна использует боеприпасы и другие ресурсы быстрее, чем получает их. Некоторых важных систем, в которых нуждаются украинцы, таких как значительное количество поставленных из Восточной Европы танков Т-72 и западных противокорабельных ракет в дополнение к скромному запасу украинских ракет Нептун, еще нет на поле боя.

«Учитывая их преимущества в боевой силе, я ожидаю, что российские силы добьются некоторого прогресса. Красные точки на карте будут сдвинутся. Поэтому будет крайне важно продолжать поставлять оружие украинцам, чтобы компенсировать их потери. Украинские силы намного меньше. Так что, даже если россияне понесут больше потерь, постоянное сокращение ресурсов (украинских сил — ред.) может сыграть им на руку», — сказал Лиам Коллинз, полковник армии США в отставке, который был одним из инструкторов украинских сил с 2016 по 2018 год.

Чиновники Пентагона говорят, что интенсивность боев может значительно превзойти предыдущие сражения в ходе более чем 50-дневной войны.

«Это будет поножовщина, — заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США, — Это может быть страшно и кровопролитно».

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