«Появляются ливийцы и сирийцы». Битва за Донбасс может быть не последней, большое наступление РФ еще не началось — Данилов

20 апреля, 20:06
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Украинский воин (Фото:Операция объединенных сил / Joint Forces Operation)

Украинский воин (Фото:Операция объединенных сил / Joint Forces Operation)

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Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось

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«Вчера утром начались бои на всей линии фронта, который находится на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка [испытать] на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление, — это вопрос времени», — отметил Данилов.

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Секретарь СНБО также предостерег от оптимистических прогнозов, что эта битва за Донбасс будет последней и решающей:

«Впереди еще может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, находящихся на территории нашей страны, начиная с 2014 года».

Россия еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели, говорит Данилов, опираясь на данные разведок партнеров:

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«Мы ни в коем случае не должны преуменьшать прочность нашего врага: великая страна, людей много, ума — не совсем. <...> Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте — так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они у них закончатся, очень сложно».

Наемники из Ливии и Сирии, по словам Данилова, были уничтожены в городе Попасная Луганской области.

«Отряд был уничтожен полностью. Он был небольшим — примерно 20−25 человек. А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированной с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300−500 [человек]: они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия», — добавил Данилов.

https://www.youtube.com/watch?v=r63yfDJh8FU

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявили, что на Донбассе началась новая стадия войны. В Вашингтоне убеждены, что Россия за время нового этапа на Донбассе не захватила никаких значительных территорий.

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Редактор: Юлия Козина

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