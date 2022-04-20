Битва за Донбасс. На новом этапе войны Кремль ставит себе четыре цели — The Guardian 20 апреля, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле уничтоженного российского танка, 9 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Во время битвы за Донбасс войска РФ ставят себе четыре задачи, сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

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Отмечается, что на этом этапе войны Кремль планирует:

захват Донбасса;

обеспечение сухопутного корридора в Крым, для которого осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;

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захват Херсонской области для обеспечения снабжения пресной воды в Крым;

захват дополнительных территорий, которые можно было бы использовать в качестве буфера или козыря в переговорах.

По данным The Guardian, у России остаются три четверти вооруженных сил, с которыми оккупанты начали вторжение в Украину в феврале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ заявляли, что россияне начали большую «битву за Донбасс».

Минобороны Украины отмечало, что российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

При этом Вашингтон убежден, что Россия за время нового наступления на восток Украины не захватила никаких значимых территорий.

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