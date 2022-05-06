Битва за Азовсталь наносит России потери и срывает ее планы на Донбассе — Минобороны Британии

6 мая, 09:16
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Битва за Азовсталь дорого обходится России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Битва за Азовсталь дорого обходится России (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, штурм Азовстали в Мариуполе продолжается второй день подряд, несмотря на заявления РФ о том, что завод хотят только заблокировать.

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В ведомстве отметили, что Россия возобновила усилия по захвату Азовстали в связи с предстоящим празднованием 9 мая, поскольку Владимир Путин хочет добиться символического успеха в Украине.

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Эти усилия сопровождаются потерями личного состава, техники и боеприпасов.

Пока украинское сопротивление на Азовстали продолжается, эти российские потери продолжат расти и тем самым срывать оперативные планы на юге Донбасса, подчеркнули в британском Минобороны.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1522437263279460352

Заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар рассказал, что российские оккупанты третий день активно штурмуют территорию Азовстали, на которой вместе с защитниками города находятся мирные жители и тяжелораненые. Противник прорвался на территорию завода, там ведутся бои.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% построек и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города .

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь как минимум 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей .

Защитники Мариуполя удерживают оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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