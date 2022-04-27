Военная помощь. Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы 27 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Австралия передаст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов из-за наступления оккупантов на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает Australian Associated Press.

В рамках пакета военной помощи на сумму 26,7 млн долларов Украина получит шесть легких буксируемых гаубиц M777 вместе с боеприпасами.

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Таким образом, военная помощь Австралии Украине составит 225 миллионов долларов, еще 65 миллионов долларов будет предоставлено в качестве гуманитарной помощи.

Премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Питер Даттон в своем заявлении подчеркнули, что оборудование обеспечивает дальнейшую поддержку в борьбе с «жестоким, неумолимым и незаконным вторжением» России.

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