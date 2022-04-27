Военная помощь. Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы
Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)
Австралия передаст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов из-за наступления оккупантов на Донбассе.
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Об этом сообщает Australian Associated Press.
В рамках пакета военной помощи на сумму 26,7 млн долларов Украина получит шесть легких буксируемых гаубиц M777 вместе с боеприпасами.
Таким образом, военная помощь Австралии Украине составит 225 миллионов долларов, еще 65 миллионов долларов будет предоставлено в качестве гуманитарной помощи.
Премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Питер Даттон в своем заявлении подчеркнули, что оборудование обеспечивает дальнейшую поддержку в борьбе с «жестоким, неумолимым и незаконным вторжением» России.
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