Военная помощь. Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы

27 апреля, 12:58
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Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

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Австралия передаст Украине больше тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов из-за наступления оккупантов на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает Australian Associated Press.

В рамках пакета военной помощи на сумму 26,7 млн долларов Украина получит шесть легких буксируемых гаубиц M777 вместе с боеприпасами.

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Таким образом, военная помощь Австралии Украине составит 225 миллионов долларов, еще 65 миллионов долларов будет предоставлено в качестве гуманитарной помощи.

https://www.youtube.com/watch?v=aqoJkBxgshA
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Премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Питер Даттон в своем заявлении подчеркнули, что оборудование обеспечивает дальнейшую поддержку в борьбе с «жестоким, неумолимым и незаконным вторжением» России.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Австралия Военная помощь Война России против Украины

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