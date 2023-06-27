Премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Украину по приглашению Зеленского — СМИ

27 июня, 16:09
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Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, сообщает издание Walla со ссылкой на два источника в правительстве.

По информации издания, глава МИД страны Эли Коэн во время закрытого заседания комитета по иностранным делам и безопасности заявил, что Зеленский попросил Нетаньяху посетить Киев, а тот отреагировал «положительно».

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«Даты нет, но это может произойти с большой вероятностью», — цитирует Walla Коэна.

The Times of Israel пишет, что президент США Джо Байден пока не приглашал Нетаньяху в Вашингтон на фоне протестов в Израиле против планов правительства провести судебную реформу, но «демонстрация твердой поддержки Киева со стороны Нетаньяху может быть вознаграждена приглашением в Белый дом».

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Издание напоминает, что Израиль отверг многократные просьбы Украины о военной помощи, аргументируя тем, что хочет поддерживать «рабочие отношения» с кремлевским режимом. Россия контролирует небо над Сирией, где работает израильская авиация, чтобы не допустить военного присутствия Ирана на своей северной границе. При этом Израиль отправляет Украине гуманитарную помощь.

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16 февраля Украину посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, став первым представителем израильского правительства, который приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

25 июня посольство Украины в Израиле обвинило правительство страны в пророссийской позиции. После этого СМИ сообщили, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для разъяснений.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Израиль Биньямин Нетаньяху Украина-Израиль Война России против Украины Эли Коэн

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