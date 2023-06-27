Премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Украину по приглашению Зеленского — СМИ 27 июня, 16:09 Биньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, сообщает издание Walla со ссылкой на два источника в правительстве.

По информации издания, глава МИД страны Эли Коэн во время закрытого заседания комитета по иностранным делам и безопасности заявил, что Зеленский попросил Нетаньяху посетить Киев, а тот отреагировал «положительно».



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«Даты нет, но это может произойти с большой вероятностью», — цитирует Walla Коэна.

The Times of Israel пишет, что президент США Джо Байден пока не приглашал Нетаньяху в Вашингтон на фоне протестов в Израиле против планов правительства провести судебную реформу, но «демонстрация твердой поддержки Киева со стороны Нетаньяху может быть вознаграждена приглашением в Белый дом».



Издание напоминает, что Израиль отверг многократные просьбы Украины о военной помощи, аргументируя тем, что хочет поддерживать «рабочие отношения» с кремлевским режимом. Россия контролирует небо над Сирией, где работает израильская авиация, чтобы не допустить военного присутствия Ирана на своей северной границе. При этом Израиль отправляет Украине гуманитарную помощь.



16 февраля Украину посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, став первым представителем израильского правительства, который приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения России.

25 июня посольство Украины в Израиле обвинило правительство страны в пророссийской позиции. После этого СМИ сообщили, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для разъяснений.