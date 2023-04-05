Билл Клинтон сожалеет, что уговаривал Украину отказаться от ядерного оружия 5 апреля, 00:22 Билл Клинтон (Фото:REUTERS/Ricardo Arduengo)

42-й президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о своей роли в отказе Украины от ядерного оружия в 1990-х годах.

В интервью ирландскому вещателю RTÉ Клинтон сказал, что ему «ужасно плохо» из-за решения российского диктатора Путина нарушить Будапештский меморандум и оккупировать украинский Крым в 2014 году, и назвал Украину «очень важной страной».



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«Я чувствую личную причастность, потому что я убедил их [Украину] согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто не верит, что Россия пошла бы на это [полномасштабное вторжение], если бы у Украины все еще было оружие… Они [украинцы] боялись отказаться от [ядерного оружия], потому что думали, что это единственное, что защитит их от экспансионистской России», — заявил он.

По словам Клинтона, он знал, что Путин был против обещания своего предшественника Бориса Ельцина «никогда не вмешиваться в территориальные границы Украины»: «Когда ему стало удобно, Путин нарушил его [соглашение] и сначала захватил Крым».