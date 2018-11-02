Билл Гейтс прекратил помощь фонду принца Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашкаджи

Фонд американского миллиардера Билла Гейтса прекратил сотрудничество с саудовской благотворительной организацией наследного принца Мухаммеда бен Сальмана из-за убийства журналиста Джамала Хашкаджи.

Как сообщает Радио Свобода, Гейтс планировал пожертвовать на одну из благотворительных инициатив саудовского фонда пять миллионов долларов. Она была направлена на развитие инноваций в сфере образования.

Гейтс отметил, что следит за ходом расследования убийства журналиста и очень обеспокоен этой ситуацией.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В свою очередь генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста было преднамеренным.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.