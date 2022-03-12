Нападение России на Украину: уровень потерь свидетельствуют о непригодности российской армии — экс-премьер Швеции

12 марта, 10:21
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ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что учитывая уровень потерь в Украине, российская армия является непригодной.

«Я слышу оценки здесь, в Вашингтоне, что через две недели после вторжения в Украину до четверти российского военного оборудования было уничтожено или выведено из строя. Я помню со своих старых военных времен, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной для использования», — написал он.

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https://twitter.com/carlbildt/status/1502415478748237833

По данным Генштаба начала войны противник потерял:

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 362
  • Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205
  • Артиллерийские системы -135
  • Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33
  • Самолеты — 58
  • Вертолеты — 83
  • Автомобильная техника — 585
  • Корабли/катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60
  • Беспилотники ( БПЛА) — 7
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Карл Бильдт Швеция Война России против Украины

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