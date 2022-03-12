Нападение России на Украину: уровень потерь свидетельствуют о непригодности российской армии — экс-премьер Швеции
ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что учитывая уровень потерь в Украине, российская армия является непригодной.
«Я слышу оценки здесь, в Вашингтоне, что через две недели после вторжения в Украину до четверти российского военного оборудования было уничтожено или выведено из строя. Я помню со своих старых военных времен, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной для использования», — написал он.
По данным Генштаба начала войны противник потерял:
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 362
- Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205
- Артиллерийские системы -135
- Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33
- Самолеты — 58
- Вертолеты — 83
- Автомобильная техника — 585
- Корабли/катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60
- Беспилотники ( БПЛА) — 7
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