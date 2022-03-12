Нападение России на Украину: уровень потерь свидетельствуют о непригодности российской армии — экс-премьер Швеции 12 марта, 10:21 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что учитывая уровень потерь в Украине, российская армия является непригодной.

«Я слышу оценки здесь, в Вашингтоне, что через две недели после вторжения в Украину до четверти российского военного оборудования было уничтожено или выведено из строя. Я помню со своих старых военных времен, что воинская часть, которая имеет потери на треть, считается непригодной для использования», — написал он.

По данным Генштаба начала войны противник потерял:



Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 362

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205

ББМ) — 1205 Артиллерийские системы -135

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62

РСЗО) — 62 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33

ПВО) — 33 Самолеты — 58

Вертолеты — 83

Автомобильная техника — 585

Корабли/катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60

ППМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) — 7

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