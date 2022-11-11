В Херсоне Путин потерпел третье крупное поражение в войне, в итоге он потеряет и Кремль — экс-глава МИД Швеции 11 ноября, 17:46 Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

Экс-министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что освобождение украинскими защитниками Херсона — это третье крупное поражение диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Бильдт опубликовал у себя в Twitter фото украинских флагов в Херсоне.

«Херсон прямо сейчас — это картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне — Киев, Харьков и теперь Херсон», — написал он.

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Бильдт заявил, что в итоге Путин потеряет и Кремль.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.