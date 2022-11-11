В Херсоне Путин потерпел третье крупное поражение в войне, в итоге он потеряет и Кремль — экс-глава МИД Швеции

11 ноября, 17:46
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Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

Экс-министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что освобождение украинскими защитниками Херсона — это третье крупное поражение диктатора Владимира Путина в войне против Украины.

Бильдт опубликовал у себя в Twitter фото украинских флагов в Херсоне.

«Херсон прямо сейчас — это картина, которой, по словам Владимира Путина, никогда не будет. Это его третье крупное поражение в этой войне — Киев, Харьков и теперь Херсон», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/carlbildt/status/1591049903613935616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591049903613935616%7Ctwgr%5Ef179025a3653dfcb1e5cfb70b4f9da7945b72b31%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fua%2Fpolitics%2Fnews%2Fsopredsedatel-evrosoveta-po-mejdunarodnym-otnosheniyam-v-itoge-putin-poteryaet-i-kreml

Бильдт заявил, что в итоге Путин потеряет и Кремль.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.

https://www.youtube.com/watch?v=pPErmfJQfN0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Карл Бильдт Херсон Война России против Украины

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