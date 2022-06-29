Безвиз Украины с Индонезией. Главы МИД стран подписали соглашение

29 июня, 20:30
Граждане Украины могут ездить по безвизу в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны (Фото:пресс-служба МИД Украины)

Граждане Украины могут ездить по безвизу в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны (Фото:пресс-служба МИД Украины)

Министры иностранных дел Украины и Индонезии Дмитрий Кулеба и Ретно Марсуди подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Соглашение позволит безвизовые поездки:

  • сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;
  • сроком до 30 дней в течение 60 дней для граждан Республики Индонезия, прибывающих в Украину.
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МИД отмечает, что граждане Украины могут ездить по безвизу в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны.

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«Согласно новому соглашению Украина и Республика Индонезия установят взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур», — говорится в сообщении ведомства.

В среду, 29 июня, состоялся визит президента Индонезии в Киев. Это первый визит главы азиатской страны в столицу с начала российского вторжения в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Безвизовый режим Индонезия

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