Безвиз Украины с Индонезией. Главы МИД стран подписали соглашение 29 июня, 20:30 Граждане Украины могут ездить по безвизу в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны (Фото:пресс-служба МИД Украины)

Министры иностранных дел Украины и Индонезии Дмитрий Кулеба и Ретно Марсуди подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Соглашение позволит безвизовые поездки:

сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;

сроком до 30 дней в течение 60 дней для граждан Республики Индонезия, прибывающих в Украину.

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МИД отмечает, что граждане Украины могут ездить по безвизу в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны.

«Согласно новому соглашению Украина и Республика Индонезия установят взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур», — говорится в сообщении ведомства.

В среду, 29 июня, состоялся визит президента Индонезии в Киев. Это первый визит главы азиатской страны в столицу с начала российского вторжения в Украину.

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