В Турции нашли разбившийся беспилотник с российской буквой «Ы»

20 июля, 21:53
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Разбившийся беспилотник на побережье Турции (Фото: Скриншот видео IHA)

Разбившийся беспилотник на побережье Турции (Фото: Скриншот видео IHA)

В Турции волны вынесли на побережье недалеко от Стамбула разбитый беспилотник самолетного типа со взрывчаткой и маркировкой в виде русской буквы «Ы». Его обнаружили местные жители.

Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило турецкое издание IHA.

Как сообщают турецкие СМИ, местные жители заметили на берегу между пляжем Карабурун (район Арнавуткёй) и пляжем Орманлы (район Чаталджа) подозрительный объект и сообщили о находке правоохранителям.

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Скриншот видео IHA
Фото: Скриншот видео IHA

В ходе предварительного осмотра специалисты предположили, что обломки могут принадлежать беспилотнику-камикадзе, разбившемуся при падении. На место прибыли подразделения береговой охраны и саперы Командования подводной обороны.

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В ходе осмотра в беспилотнике обнаружили взрывчатое вещество. Саперы уничтожили взрывчатку контролируемым подрывом.

Официальная информация о происхождении беспилотника не обнародована.

16 июля стало известно, что накануне саммита НАТО В Турции объявили высший уровень воздушной тревоги после того, как системы Альянса зафиксировали ракету, летевшую в сторону турецкого воздушного пространства. Позже выяснилось, что это была российская ракета ПВО, сбившаяся с курса.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Россия Турция Беспилотник

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