После ударов по грузовым судам Франция направила свой патрульный самолет в Черное море

Гражданское судно горит в Черном море после российской атаки беспилотника, 14 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Франция временно передислоцировала в Румынию самолет морской патрульной авиации, чтобы помочь выявлять угрозы для судоходства и усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры в Черном море .

Об этом во вторник, 27 октября, заявило Министерство обороны Румынии, сообщает Reuters.

За последние три недели у побережья Румынии и Болгарии — стран-членов НАТО — потерпели бедствие по меньшей мере восемь грузовых судов. По имеющимся данным, 34 моряка погибли или числятся пропавшими без вести.

Реклама

18 октября Франция передислоцировала свой морской патрульный самолет Atlantique 2 на авиабазу Михаил Когэлничану в Румынии. Он будет выполнять задачи по наблюдению над западной частью Черного моря до 6 ноября.

Министерство обороны заявило, что цель заключается в «выявлении опасностей для судоходства и повышении способности защищать критически важную инфраструктуру в исключительной экономической зоне Румынии».

Читайте также: Премьер Румынии обсудил с Корецким удары по судам в Черном море и ситуацию с безопасностью в Украине

В ведомстве отметили, что реакция НАТО и ВМС Франции дополнила меры, принятые румынскими военно-морскими силами, в частности усиление миссий морского патрулирования с использованием кораблей, вертолетов и беспилотников.

Минобороны сообщило, что ВМС Румынии также постоянно информируют судоводителей об опасностях и рекомендуемых маршрутах.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в частности вблизи Румынии и Болгарии.

Атаки в Черном море / Инфографика: NV

Так, в этом месяце в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 смертельных случая.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.