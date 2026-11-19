Джаред Кушнер на пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине, 19 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay/Pool)

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что НАТО станет «центральной опорой» предложений по обеспечению послевоенной безопасности Украины . Кроме того, по его словам, после трехсторонней встречи в Китае Дональд Трамп считает, что мир достижим.

Об этом Кушнер заявил в четверг, 19 ноября, на пресс-конференции по итогам заседания «Коалиции желающих» в Берлине, сообщает The Guardian.

Кушнер не привел подробностей о том, почему Трамп пришел к такому выводу. Он назвал встречу в Берлине очень содержательной и успешной, а также подтвердил, что Трамп участвовал в части переговоров дистанционно.

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По словам спецпосланника, стороны достигли значительного прогресса в подготовке плана послевоенного восстановления Украины, над которым работают совместно со Всемирным банком, BlackRock и командой Зеленского, а также в вопросах гарантий безопасности и обмена пленными.

«Для нас успех — это суверенная, безопасная, процветающая и свободная Украина по окончании войны», — сказал Кушнер.

Он также заявил, что россияне, похоже, готовы довериться предложению США привлечь к процессу европейцев, чтобы обеспечить выполнение любой сделки. «Президент Трамп хочет заключить сделку при поддержке Европы», — подчеркнул Кушнер.

Он особо отметил Джорджу Мелони, Дональда Туска, Урсулу фон дер Ляйен, Марка Рютте, Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре, а также назвал Европу «очень сплоченной» в поддержке Украины.

Следующим шагом, по словам Кушнера, станет встреча американских посланников с советниками по национальной безопасности для согласования деталей предложений.

19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. По ее итогам лидеры приняли совместную декларацию, в которой договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков, а также раскритиковали МУС. Прямых упоминаний о войне против Украины в документе нет, хотя Трамп и Путин поднимали этот вопрос на двусторонней встрече.

После встречи Путин обвинил Киев в нежелании заканчивать войну и заявил, что Украина должна пойти на компромиссы, предложенные американцами еще до саммита на Аляске. Он намекнул на вывод Сил обороны с Донбасса — удерживать который, по утверждению диктатора, «нет смысла».

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В тот же вечер Трамп присоединился к встрече Коалиции желающих в Берлине с борта Air Force One. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, он назвал разговор с Путиным успешным и заявил европейским лидерам, что он может способствовать установлению мира в Украине.