Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск во время подписания соглашения по безопасности, 8 июля 2024 года (Фото: president.gov.ua)

Временно поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич в интервью Radio NV отметил тесную связь безопасности Украины и Польши.

«Я являюсь бывшим военным, поэтому люблю говорить о стратегии. Безопасность Украины и безопасность Польши очень крепко связаны нашим общим противником. Вызовом для нас, очевидно, является агрессивный Кремль, агрессивная Москва и агрессивные россияне. Стоит это последовательно перечислять. И отсюда — эта наша близость, сочетание, в определенной степени общее мышление о будущем», — заявил Лукасевич в эфире Radio NV.

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16 января президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что одной из целей России, кроме преследования собственных граждан, «является территориальная экспансия, массовые убийства и нападения на гражданские объекты, включая больницы и школы».

«Польша, которая веками граничит с Россией, осознает угрозу со стороны Москвы, как мало кто другой. Только путем увеличения обороноспособности всех союзников и нашего единства можно сдержать Россию», — подчеркнул Навроцкий.

Он добавил, что Россия не откажется от дальнейшей экспансии после окончания войны в Украине.

Навроцкий на первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил о невозможности достичь мира в Украине без помощи президента США Дональда Трампа.

«Мы разделяем мнение о том, что мир не может быть достигнут без президента Соединенных Штатов, который является единственным лидером в мире, готовым заставить Путина подписать мирный договор», — сказал Навроцкий 19 декабря 2025 года.