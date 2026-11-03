Снайдер назвал главные условия безопасности Украины и Европы после войны

В интервью NV Снайдер заявил, что, по его мнению, шансы на стабильную послевоенную безопасность Европы и Украины «очень высокие», но для этого нужны «как минимум два креативных шага».

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«Первым креативным шагом должно стать восстановление, примерно такое, как это было после 1945 года. А вот вторым, на мой взгляд, должен быть геополитический шаг», — сказал историк.

По его словам, учитывая политику Китая, вероятность того, что «Россия остается такой, какая она есть», а американцы еще как минимум два года «не будут психологически зрелыми участниками международных отношений», необходимо подумать о союзе средних государств: Канады, Великобритании, стран Европейского Союза и Украины.

«Я считаю, что средние государства должны превратиться в большие государства благодаря сотрудничеству. Европейский Союз — это экономика, сопоставимая с Соединенными Штатами и Китаем. Ему не хватает некоторых атрибутов Соединенных Штатов и Китая, но если добавить Украину, то вдруг возникают некоторые из этих атрибутов. Некоторые военные атрибуты. Если добавить Канаду, будут другие атрибуты — ресурсные. А если добавить Великобританию, то появляется большее население, большая экономика, а также военные атрибуты. Поэтому я считаю, если ты являешься средним государством, то должен задуматься: как мне стать большим государством?» — объяснил Снайдер.

Вероятность войны России с Европой

29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что многие в Европе «готовятся к войне» с РФ. По его словам, Москва готова к этому, однако не хочет конфликта.

Путина также сказал, что «если дело дойдет до войны России с Европой, то победителей не будет». Поэтому «пусть никто в Европе об этом не забывает». Он говорит, что в России якобы хорошо помнят уроки Первой и Второй мировых войн и «делают всё, чтобы ничего подобного не произошло».

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13 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия не отказалась от возможной прямой войны с Европой и рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть таких сценариев касаются Северной Европы, также разрабатываются планы в отношении Польши и стран Балтии.

24 сентября разведывательная служба Министерства обороны Дании заявила, что в ближайшие месяцы существует «небольшой, но возрастающий риск» того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

Ранее руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции также предупредили, что РФ может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы.

2 октября Главное управление разведки заявило, что спецслужбы России получили задачу усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса.