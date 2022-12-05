Слабые россияне — это безопасность народов СНГ — глава украинского батальона тюркоязычных народов 5 декабря, 15:34 Российский диктатор Владимир Путин ждет встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым (Фото:Sputnik/Alexandr Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Глава первого в Украине батальона тюркоязычных народов Туран Алмаз Кудабек в интервью Радио НВ заявил, что слабость россиян является залогом безопасности народов СНГ.

«Моя мама, например, жила в Советском Союзе. Она рассказывала, что между собой даже на своем родном языке не общались, когда в автобусе сидели русские люди. Такой был [сильный] контроль», — сказал Кудабек, являющийся гражданином Кыргызстана, в эфире Радио НВ, подчеркнув, что россияне пытаются украсть и переписать историю.

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По словам главы первого тюркоязычного батальона в Украине, россияне «не хотят, чтобы мы вспоминали свою историю, потому что по голове мы давали в свое время этим русским людям», «но они забыли об этом, потому что пропагандисты очень постарались».

«Вплоть до того, что между собой нельзя было общаться на киргизском или казахском, узбекском. Они пытались [сделать так], чтобы все говорили по-русски. Благодаря Украине, украинцам, то, что они выстояли, дали по голове изрядно (и дают), благодаря этому другие народы сейчас живут мирно», — убежден он.

По словам Кудабека, если бы Украина сразу сдалась, как это планировала Россия, россияне «пошли бы дальше — в Казахстан, Кыргызстан, всех начали бы уничтожать и нести свой «русский мир»».

«И то, что Украина сейчас дает отпор, это очень хорошо. Их нужно уничтожать изнутри, снаружи, каждый день с этим бороться. Потому что слабые россияне – это безопасность народов СНГ. Им нельзя давать силу. Если они ощутят силу, начинают вокруг себя жрать, как паразиты», — подытожил военный.

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