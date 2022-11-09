Безопасность Китая становится все более нестабильной — Си Цзиньпин

9 ноября, 05:20
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о намерении всесторонне усиливать в стране военную подготовку, так как безопасность КНР становится более нестабильной.

Об этом сообщает Reuters.

«Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне», — подчеркнул китайский лидер.

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Такое заявление Цзиньпина во вторник распространил государственный телеканал CCTV.

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Президент Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится «все более нестабильной и неопределенной».

https://www.youtube.com/watch?v=a3zh7V3u4Ow

4 ноября Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Си Цзиньпин

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