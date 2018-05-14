Безопасность и отмена санкций. Какие "конфетки" может получить КНДР от США

10 мая президент США Дональд Дональд Трамп прибыл с тремя задержанными гражданами США, которых Северная Корея выпустила после двух лет заключения

Безопасность и отмена санкций в обмен на ядерное разоружение - в США готовы предоставить такие гарантии Северной Корее. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Ивестиции в ответ на ядерное разоружение

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, Америка и Северная Корея должны пойти на беспрецедентные шаги для достижения "исторического договора" и "вступить в игру". Он подчеркнул, что Вашингтон будет требовать разоружения КНДР на длительных началах. Помпео не исключил, что Северная Корея может получить и экономические инвестиции.

"Если деполяризация произойдет, то будут сняты санкции. Мы можем создать условия для реального экономического успеха. Будут привлечены американские ноу-хау, предприниматели и те, кто могут брать на себя риски. Они будут работать с жителями Северной Кореи, чтобы создать сильную экономику. США обеспечат условия для процветания, к которому стремится Ким Чен Ын для своего народа ", - отметил госсекретарь.

Смотрите также

Помпео подчеркнул, что инвестиции в Северную Корею будут только частными, о деньгах налогоплательщиков речи не идет. Прежде всего инвестиции могут поступить в энергетику, сельское хозяйство и инфраструктуру. На днях в Северной Корее заявили, что в течение мая демонтируют полигон, на котором сохраняют ядерное оружие.

Завершение войны

В конце апреля Ким Чен Ын объявил об остановке испытаний ядерного оружия и континентальных баллистических ракет. Лидер КНДР подчеркнул, что такая политика основана на новом стратегическом курсе, который базируется на научной и революционной линии партии. В прошлую пятницу Ким Чен Ын встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Это была вторая встреча, после которой северокорейский лидер согласился освободить трех американцев, которые пребывали в заключении два года. Они уже вернулись домой.

Северная Корея осуществляет "тактическое маневрирование" и о полном исчезновении угрозы с ее стороны говорить рано

Майк Помпео стал первым американским чиновником, который встретился с КимЧен Ыном. В конце апреля также состоялась встреча Южной и Северной Кореи, при которой в демилитаризованной зоне две стороны договорились подписать мирный договор. Таким образом, формально будет завершена война между Северной и Южной Кореями, которая длилась с 1950 по 1953 гг. Переговоры Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом запланированы на 12 июня в Сингапуре.

Уступки внутри общества: готова ли КНДР к демократизации

В ближайшие полгода санкции против КНДР могут быть отменены лишь частично и с возможностью восстановления. Такое мнение в комментарии Радио НВ выразил политолог-международник Андрей Бузаров. Северная Корея осуществляет "тактическое маневрирование" и о полном исчезновении угрозы со стороны КНДР говорить рано, отмечает он.

"Американцы требуют демократизации общества, определенных уступок внутри общества. Северная Корея явно к этому не готова. Все заявления американцев и положительные тенденции не будут восприняты в Северной Корее в ближайшее время", - отметил политолог.

Бузаров считает, что необходим год, чтобы понять, готовы ли стороны к реальным взаимным уступкам. Но американский бизнес может инвестировать в Северную Корею при условии открытости. Впрочем, пока КНДР не продемонстрировала достаточный ее уровень.

Напомним, первые санкции ООН против КНДР были введены в 2006 году. С тех пор Совбез организации несколько раз усиливал ограничения. Отдельные санкции против страны вводили США, Южная Корея, Япония, ЕС и Австралия.