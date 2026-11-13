По мнению Бендика, не стоит прислушиваться ни к российской, ни к американской пропаганде о «слабой Европе» (Фото: Re: Open Zakarpattia 2026)

Безопасность Европы невозможна не только без Украины, но и без Украины, интегрированной в Европу. Поэтому процессы интеграции и обеспечения безопасности нельзя разделять, считает польский публицист Эдвин Бендик. Такое мнение он высказал во время панельной дискуссии «Зачем Польше Украина и Украине Польша» на форуме Re:Open Zakarpattia 2026 .

По словам Бендика, чтобы Украина могла стать надежным гарантом безопасности Европы, она должна быть успешной в экономическом плане и интегрированной в политическом. В то же время, подчеркнул он, это не означает особого пути для Украины, в частности, нет необходимости закрывать глаза на коррупцию. Но среди приоритетов безопасность должна стоять на первом месте, а экономические споры, например, по поводу зерна, должны решаться, убежден публицист.

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Бендик напомнил, что в 1991 году польские элиты приняли решение поддержать независимость Украины вопреки общественным настроениям, и призвал так же составить список приоритетов сегодня.

По словам Бендика, во Франции произошло радикальное изменение стратегической оценки России, и там уже нет сомнений в том, что Россия будет представлять угрозу в будущем.

Бендик признал, что в Польше долгое время считали Соединённые Штаты незыблемым столпом своей безопасности, а теперь обнаружили, что это уже не так. Ещё в прошлом году, по его словам, в Польше были уверены, что система безопасности должна опираться на НАТО и США. Теперь же сложилось убеждение, что вместе с Украиной и Европой можно создать достаточно сильный союз, чтобы противостоять России.

По мнению Бендика, не стоит прислушиваться ни к российской, ни к американской пропаганде о «слабой Европе». Европа сильна в технологическом и военном отношении, «только она еще об этом не знает», считает польский публицист.

Он также подчеркнул, что стратегическая поддержка и военная помощь Польши Украине остаются неизменными, и никакие политические или исторические споры этого не изменят. По его словам, когда в украинских СМИ появились сообщения о том, что Польша якобы приостановила помощь, польское правительство очень быстро их опровергло.