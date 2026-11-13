«У нас есть один агрессор». Каллас предупредила о «ловушках РФ» на фоне заявлений Кремля о «архитектуре безопасности» Европы

По мнению Кайи Каллас, Кремль пытается инициировать дискуссию о европейской безопасности, чтобы отвлечь внимание от своей агрессии. (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

По мнению Каллас, Кремль пытается инициировать дискуссию о европейской безопасности, чтобы отвлечь внимание от своей агрессии.

«У нас есть один агрессор и одна жертва, и у агрессора нет проблем с безопасностью. Никто никогда не нападал на них [россиян — ред.]. Они нападали на других. Я имею в виду — сосредоточьтесь на главном, люди», — сказала она после прибытия в Дублин на саммит лидеров ЕС.

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Как пишет The Guardian, европейские лидеры давно заявляют, что будут поддерживать Украину в любых мирных переговорах, но хотят увидеть прекращение огня до начала переговоров.

«Они также подчеркивают, что на континенте существует обширная сеть соглашений в области безопасности, которые Россия нарушила», — сообщает издание.

Как уточнила Каллас, у Евросоюза хватает дипломатических организаций — и «поэтому мы не можем направлять кого-либо, кто не занимает должности в этих институтах, как это делают американцы».

«Так что, очевидно, нам не следует копировать их подход. И именно поэтому мы и ведем обсуждение. На данный момент я занималась подготовкой к переговорам. Лидеры могут решить, кто будет представлять их интересы, но я считаю, что главное — это суть: откуда на самом деле исходит эта инициатива, каков мандат, и исходя из этого и работать. Поэтому я могу заняться подготовительной работой, [но — ред.] считаю, что главное — это суть, чтобы четко понимать, что поставлено на карту», — цитируют ее заявление на сайте ЕС.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа длилась около двух часов.

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После переговоров с Путиным они отправились на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Виткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по прекращению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

13 ноября немецкий таблоид Bild сообщил, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.