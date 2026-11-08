Кушнер хочет возродить модель Совета НАТО-Россия в рамках усилий по прекращению войны — Washington Post

8 ноября, 11:55
Google Читайте NV в Google
Джаред Кушнер ориентируется на модель Совета НАТО-Россия (Фото: REUTERS/Bing Guan)

Джаред Кушнер ориентируется на модель Совета НАТО-Россия (Фото: REUTERS/Bing Guan)

Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ориентируется на модель Совета НАТО-Россия при обсуждении более широких договоренностей о послевоенной безопасности в Европе, сообщает The Washington Post.

По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, образцом для Кушнера служит Совет НАТО-Россия, который был создан после окончания холодной войны, но деятельность которого была приостановлена в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма.

Реклама

Европейские чиновники сообщили, что они готовы к диалогу с Россией, но согласятся на рамки безопасности только после достижения перемирия в Украине.

«Оба направления работают», — написал в сообщении осведомленный чиновник из страны, являющейся близким союзником США.

Однако он предупредил, что «мирное соглашение по Украине необходимо заключить до заключения соглашения об архитектуре безопасности».

Читайте также:
«Мне нравится моя работа». Рубио опроверг информацию о намерении уйти из администрации Трампа

Высокопоставленный чиновник из другой ключевой европейской страны пояснил в своем сообщении, что существует немало рисков.

«Этот подход сопряжен для нас со многими рисками, но лучше участвовать, чем воздерживаться. Наша позиция остается неизменной: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. Переговоры будут непростыми», — заявил он.

По данным журналиста, российский диктатор Владимир Путин «с энтузиазмом отнесся к общеевропейскому плану безопасности» во время встречи 21 октября в Санкт-Петербурге со Стивом Уиткоффом, к которой Кушнер присоединился посредством видеоконференции.

6 ноября Кушнер заявил, что США совместно с Украиной, НАТО и европейскими союзниками разрабатывают параметры более широкой архитектуры безопасности континента на основе пяти ключевых целей и полного сохранения суверенного права государств выбирать собственные альянсы.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Переговоры с Россией Война России против Украины Джаред Кушнер

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies