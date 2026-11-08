Спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ориентируется на модель Совета НАТО-Россия при обсуждении более широких договоренностей о послевоенной безопасности в Европе, сообщает The Washington Post .

По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, образцом для Кушнера служит Совет НАТО-Россия, который был создан после окончания холодной войны, но деятельность которого была приостановлена в 2014 году после вторжения России в Украину и захвата Крыма.

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Европейские чиновники сообщили, что они готовы к диалогу с Россией, но согласятся на рамки безопасности только после достижения перемирия в Украине.

«Оба направления работают», — написал в сообщении осведомленный чиновник из страны, являющейся близким союзником США.

Однако он предупредил, что «мирное соглашение по Украине необходимо заключить до заключения соглашения об архитектуре безопасности».

Высокопоставленный чиновник из другой ключевой европейской страны пояснил в своем сообщении, что существует немало рисков.

«Этот подход сопряжен для нас со многими рисками, но лучше участвовать, чем воздерживаться. Наша позиция остается неизменной: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. Переговоры будут непростыми», — заявил он.

По данным журналиста, российский диктатор Владимир Путин «с энтузиазмом отнесся к общеевропейскому плану безопасности» во время встречи 21 октября в Санкт-Петербурге со Стивом Уиткоффом, к которой Кушнер присоединился посредством видеоконференции.

6 ноября Кушнер заявил, что США совместно с Украиной, НАТО и европейскими союзниками разрабатывают параметры более широкой архитектуры безопасности континента на основе пяти ключевых целей и полного сохранения суверенного права государств выбирать собственные альянсы.

4−5 ноября в Брюсселе проходили переговоры Украины, США и Европы, посвященные послевоенному восстановлению Украины, ее экономическому развитию и гарантиям безопасности. Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, принимавший участие в этих встречах, заявил, что они являются продолжением переговоров, состоявшихся во Флориде и Осло.