Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским, также присутствуют другие европейские лидеры. Встречи по вопросам безопасности Украины в ходе саммита Европейского политического сообщества в Конференц-центре Дублина, Ирландия. 12 ноября 2026 года (Фото: Стефан Руссо/Pool via REUTERS)

Новые требования России обсудить будущую архитектуру безопасности Европы в рамках мирных переговоров по Украине обострили разногласия между европейскими странами . Часть лидеров ЕС готова начать консультации по этому вопросу, тогда как другие опасаются, что Москва пытается использовать тему безопасности, чтобы расколоть Европу.

Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет Bloomberg.

Издание подчеркивает, что европейские лидеры долгое время отвергали подобные инициативы Москвы.

Однако некоторые лидеры, в частности председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частных беседах выступают за то, чтобы по крайней мере начать обсуждать этот вопрос параллельно с мирными переговорами. По словам собеседников издания, Россия также сделала обсуждение европейской безопасности предварительным условием для возобновления переговоров под руководством США.

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Против этой инициативы выступают страны, граничащие с Россией. Их представители опасаются, что само согласие обсуждать российские требования сыграет на руку Кремлю.

Во время саммита в Дублине, в пятницу, 13 ноября, лидеры ЕС обсудили эту тему.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас перед началом встречи заявила, что обсуждение требований России относительно архитектуры безопасности будет означать попадание в ловушки, которые расставляет Москва.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также подчеркнул, что такое поведение типично для российского диктатора Владимира Путина.

По словам одного из европейских дипломатов, эта тема является давней навязчивой идеей Москвы, которая понимает, что может использовать её для демонстрации разногласий внутри ЕС.

Когда Россия говорит об изменении архитектуры безопасности Европы, речь идет о пересмотре вопроса о расширении военного альянса НАТО. Для европейских стран такой вариант неприемлем, отметил дипломат.

Bloomberg пишет, что после завершения полномасштабной войны России против Украины ситуация с безопасностью в Европе изменится.

Союзникам предстоит решить ряд вопросов:

сможет ли Украина когда-нибудь вступить в НАТО;

будут ли западные страны размещать в Украине военный контингент для сдерживания России;

какие гарантии безопасности Киеву смогут предоставить Европа и США;

сохранит ли НАТО усиленное военное присутствие на восточном фланге вблизи России, если боевые действия прекратятся.

Европейские страны настаивают на том, что сначала необходимо договориться о прекращении огня и заключить мирное соглашение. Только после этого можно переходить к переговорам о соглашениях в сфере безопасности.

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Будущее европейской безопасности нельзя обсуждать и решать без участия самой Европы, заявил в четверг президент Европейского совета Антониу Кошта.

В то же время некоторые европейские чиновники считают целесообразным продемонстрировать готовность к предварительным консультациям уже сейчас, чтобы сохранить заинтересованность США и России в переговорах. Однако они подчеркивают, что никакие решения не могут быть приняты до заключения мирного соглашения и без согласия всех стран ЕС и НАТО.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, которые также присутствовали в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа длилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублин, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Виткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по прекращению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

13 ноября стало известно, что Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.