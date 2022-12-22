Гросси сообщил о новом раунде переговоров с Россией по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

22 декабря, 15:35
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О еще одном раунде переговоров с РФ Гросси сообщил в четверг, 22 декабря (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

О еще одном раунде переговоров с РФ Гросси сообщил в четверг, 22 декабря (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о возобновлении переговоров со страной-агрессором Россией по созданию безопасной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает CNN.

О еще одном раунде переговоров с РФ Гросси сообщил в четверг, 22 декабря. Он подчеркнул, что создание зоны должно предотвратить возможную ядерную аварию.

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«Ключевым является то, что зона предназначена исключительно для предотвращения ядерной аварии. Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с крайней срочностью», — сказал Гросси.

Инфографика: НВ
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Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы, по их данным, состоит в том, чтобы передать ЗАЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

2 декабря Гросси заявил, что надеется достичь соглашения с Украиной и РФ о создании безопасности зоны вокруг Запорожской АЭС до конца года. 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о договоренностях по выводу военной техники РФ с украинской АЭС.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС

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