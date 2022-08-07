«Безнаказанность преступлений коммунизма». Премьер Эстонии назвала одну из главных причин войны в Украине

7 августа, 15:23
Кая Каллас (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Кая Каллас (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин войны России против Украины. Москва думает, что ей не придется отвечать за свои правонарушения.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление премьер-министра.

«Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения — только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными», — сказала Каллас.

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По ее словам, безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин того, что «мы снова столкнулись с разрушительной и геноцидной войной на европейской земле».

Премьер отметила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

«[Российский диктатор Владимир] Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны», — подчеркнула Каллас.

Политик добавила, что европейцев также ждут тяжелые времена, но это не сравнить с ценой, которую заплатили украинцы.

«На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте», — подчеркнула премьер.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Эстония Украина Кая Каллас Война России против Украины

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