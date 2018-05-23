"Без уважения к демократии": ЕС раскритиковал выборы президента Венесуэлы

Европейский Союз рассмотрит возможность введения новых санкций против Венесуэлы после президентских выборов, на которых победу одержал Николас Мадуро.
Как заявила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, выборы в Венесуэле прошли с нарушениями и не соответствуют международным стандартам, сообщает DW.
В частности, по ее словам, выборы в Венесуэле прошли "без соблюдения минимальных международных стандартов", "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенства права". Она также отметила многочисленные сообщения о нарушениях в день выборов, включая покупку голосов, которые помешали проведению справедливых выборов.
Кроме того, Могерини призвала правительство Венесуэлы "взять четкий курс на полное уважение конституции страны и создать условия, которые позволят всем политическим и социальным игрокам принять участие в решении серьезных проблем, стоящих перед страной".
Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, сопровождающегося рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.
Ранее о непризнании проведенных в Венесуэле выборов заявили в США и Канаде, а также Аргентина, Австралия, Мексика и Чили.
Комментарии
Правила комментирования