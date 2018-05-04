Без премиальных. Почему и как отменяли Нобелевские награды

Большинство Нобелевских премий, кроме награды в области экономики, вручают с 1901 года

В пятницу, 4 мая, Шведская академия объявила о своем решении не присуждать Нобелевскую премию мира в области литературы в нынешнем году – вместо этого в 2019-м объявят сразу двух лауреатов.

Такое решение связано с потерей доверия к академии, которая вручает литературного Нобеля с 1901 года. В последние месяцы вокруг учреждения разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами с участием мужа одной из членов организации - шведской поэтессы Катарины Фростенсон.

Ее 71-летний супруг Жан-Клод Арно – фотограф и режиссер французского происхождения – на протяжении 20 лет неоднократно домогался женщин, что подтвердили как минимум 18 шведок.

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В результате скандала из состава Шведской академии вышли шестеро из 18 ее членов, включая постоянного секретаря организации, что поставило под угрозу ее способность голосовать и принимать решения (заменить ушедших невозможно – они назначаются пожизненно).

Это первый подобный прецедент в истории присуждения Нобелевских премий с тех пор как шведский ученый, предприниматель и филантроп Альфред Нобель в 1985 году завещал свое имущество для вручения престижных наград в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, а также за достижения по укреплению мира. Лауреатов в этих пяти номинациях оглашают с 1901 года, а с 1969 года по инициативе Шведского банка присуждаются также премии памяти Нобеля по экономике.

НВ рассказывает о том, по каким еще причинам в разные годы мир оставался без Нобелевских лауреатов.

Военные конфликты

События Первой и Второй мировых войн обусловили самые серьезные перерывы в ежегодной традиции вручения Нобелевских премий.

Ни одна из номинаций не была присуждена в 1940-1942 годах, когда гитлеровские войска оккупировали значительную часть Европы, включая Норвегию, ответственную за выбор Нобелевской премии мира. И хотя Швеция придерживалась нейтралитета в войне, обстановка в Европе и мире очевидно не способствовала проведению нобелевских торжеств.

С этими же событиями связана и отмена премий мира в 1939 и 1943 годах, а также отказ от литературной награды в 1943-м.

Ни одна из номинаций не была присуждена в 1940-1942 годах, когда гитлеровские войска оккупировали значительную часть Европы

К аналогичному решению – не вручать большинство премий – скандинавские нобелевские комитеты и академии пришли также в годы Первой мировой войны. Из 25 наград, которые должны были быть присуждены в пяти номинациях за 1914-1918 годы, вручили лишь 12.

Да и они частично отразили происходящие потрясения: Нобелевскую премию мира в 1917 году получил Международный комитет Красного Креста, представители которого выполняли огромную работу на фронтах Первой мировой.

Отсутствие выдающихся лауреатов

В официальных правилах присуждения наград (§ 5 Статута Нобелевского фонда) значится, что премия может не быть присуждена никому, "если члены соответствующего комитета не нашли достойных работ среди выдвинутых на соискание". В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года и награда может быть присуждена постфактум. Если же и в следующем году премия не была вручена, средства передаются в закрытый резерв Нобелевского фонда.

Именно этим правилом объясняется большинство случаев отказа от вручения премий, если не принимать во внимание военные годы.

Традиционные торжества по вручению премий не проводились в годы мировых войн / Фото ЕРА

К примеру, в 1924 году нобелевские комитеты не нашли достойных лауреатов по физике и химии – торжественного вручения премий не было, а денежные премии приберегли на год. В 1925-м "нобеля" по физике за предыдущий год таки назвали – им стал шведский физик Манне Сигбан "за открытия в области рентгеновской спектроскопии". А вот награду по химии за 1924-й так и не вручили – деньги перенесли в Нобелевский фонд.

Подобным образом объяснили и отсутствие премии в области литературы за 1935-й год, хотя вокруг причины отмены этой награды до сих пор существует множество версий. Среди них – неуместность присуждения Нобеля на фоне преследования литераторов еврейского происхождения из-за подъема нацизма в Германии.

Смерть наиболее достойного лауреата

Самым известным случаем нарочитого отказа от присуждения награды стал 1948-й год, когда премия мира должна была быть вручена Махатме Ганди - индийскому правозащитнику, общественному и политическому активисту, лидеру движения за независимость Индии.

Махатма Ганди должен был получить Нобелевскую премию мира в 1948 году / Фото ЕРА

Номинированный на Нобелевскую премию мира в 1937, 1938, 1939 и 1947 годах, Ганди должен был наконец-то получить ее в 1948-м, однако был убит в самом начале этого года, тогда как имена лауреатов традиционно оглашают осенью.

Правила награды запрещают вручать ее посмертно, поэтому в знак уважения к Ганди нобелевский комитет отказался от выбора других кандидатов и публично признал его заслуги.

В 2006 году Гейр Лундестад, секретарь норвежского нобелевского комитета, присуждающего награду в области достижений в борьбе за мир, признал историю с Ганди "величайшим упущением в истории" организации. "Ганди мог бы обойтись без Нобелевской премии мира, а вот что делать нобелевскому комитету без него – большой вопрос", - отметил Лундестад.

Отказ обладателей премии

В истории Нобелевских наград бывали и случаи, когда уже оглашенные лауреатами деятели отказывались от премии сами либо были вынуждены так сделать под давлением обстоятельств.

Самые известные подобные истории связаны с режимами СССР и нацистской Германии. В 1936 году Адольф Гитлер был разъярен решением присудить Нобелевскую премию мира Карлу фон Оссицки – немецкому журналисту и писателю, который публично осуждал нацизм и Гитлера. Уже в начале 1937 года фюрер издал указ, запрещавший немецким гражданам принимать любую Нобелевскую премию.

Этот документ помешал получить награды трем немецким ученым: Герхарду Домагку (премия по физиологии и медицине, 1939), Ричарду Куну (премия по химии, 1938) и Адольфу Бутенандту (премия по химии, 1939). Все трое позже получили свои сертификаты и медали, но не денежные призы.

Более трагична история писателя Борис Пастернака, которого советские власти вынудили отказаться от присужденной ему в 1958 году премии в области литературы. В СССР успех Пастернака признали "наградой за диссидентскую политическую инсинуацию в его романе Доктор Живаго". Писатель умер, так и не получив свою медаль. Однако в 1989 году награда была вручена его сыну на торжественной церемонии в Стокгольме.

Борис Пастернак был вынужден отказаться от награды / Фото thefamouspeople.com

Отказаться от награды пришлось также советскому писателю и публицисту Александру Солженицыну (премия в области литературы, 1970), который получил ее лишь спустя 4 года, уже после высылки из СССР. Не смог получить награду китайский правозащитник Лю Сяобо (премия мира, 2010), содержавшийся под стражей на родине на момент награждения и умерший в 2017 году.

Еще двое лауреатов отказались от Нобеля добровольно. Литератор Жан-Поль Сартр (премия 1964 года) не принял премию из философских соображений – опасаясь, что награда ограничит его независимость. А вьетнамский дипломат Ле Дык Тхо (премия мира, 1973) отказался от присужденной ему награды за усилия по подготовке Парижского соглашения о прекращении огня и восстановлении мира во Вьетнаме. Тогда он заявил, что настоящий мир во Вьетнаме еще не достигнут.