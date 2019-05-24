Без особой радости: в Еврокомиссии прокомментировали решение Мэй уйти в отставку Сегодня, 19:28 985 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Тереза Мэй REUTERS/Toby Melville

Пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что президент комиссии Жан-Клод Юнкер «без особой радости» отреагировал на заявление об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Президент Юнкер следил за объявлением премьер-министра Мэй утром без личной радости. Президенту очень нравилось и он высоко ценил сотрудничество с премьер-министром Мэй. И, как он говорил раньше, Тереза Мэй — мужественная женщина, которую он глубоко уважает», — сказала представительница Еврокомиссии.

По ее словам, глава Еврокомиссии «будет так же уважать и установит рабочие отношения с любым следующим премьер-министром, кто бы им ни был».

Андреева добавила, что позиция ЕС по соглашению о Brexit в связи с отставкой Мэй не изменилась и Брюссель настаивает, что текст соглашения не может быть пересмотрен.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.