Без особой радости: в Еврокомиссии прокомментировали решение Мэй уйти в отставку
Пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что президент комиссии Жан-Клод Юнкер «без особой радости» отреагировал на заявление об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
«Президент Юнкер следил за объявлением премьер-министра Мэй утром без личной радости. Президенту очень нравилось и он высоко ценил сотрудничество с премьер-министром Мэй. И, как он говорил раньше, Тереза Мэй — мужественная женщина, которую он глубоко уважает», — сказала представительница Еврокомиссии.
По ее словам, глава Еврокомиссии «будет так же уважать и установит рабочие отношения с любым следующим премьер-министром, кто бы им ни был».
Андреева добавила, что позиция ЕС по соглашению о Brexit в связи с отставкой Мэй не изменилась и Брюссель настаивает, что текст соглашения не может быть пересмотрен.
Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.