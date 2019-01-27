Без горячей воды и писем: В московском СИЗО грубо нарушают права украинского моряка Терещенко Сегодня, 14:58 13 Цей матеріал також доступний українською

Пленный в московском СИЗО Лефортово украинский моряк Владимир Терещенко до сих пор не получил ни одного письма от родных.

Об этом сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская.

По ее словам, родственники пишут Терещенко один-два раза в неделю. От моряка письмо получила сестра, хотя он отправлял четыре.

Терещенко содержится в старом корпусе СИЗО, где нет горячей воды и не работает телевизор, а рядом сидит мусульманин, который не говорит по-русски.

"У него начали болеть зубы. Думаю, это стресс, гадкая московская вода и экология, ну и тюремное содержание, конечно. Он в пятницу написал заявку на врача, данная ситуация у нас на контроле", - сообщила правозащитница.

Она добавила, что он добивается разрешения на телефонный звонок, которого, вопреки требованиям Уголовного процессуального кодекса, ему не предоставили во время задержания.

По словам Георгиевской, Владимир читает книги и занимается спортом, много шутит и держится молодцом.

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Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированные катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.