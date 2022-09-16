Победу Украины в войне можно обеспечить, если поразить кремлевский режим в его сердце — в Москве. Интервью с Романом Бессмертным 16 сентября, 23:06 Эксклюзив НВ Победу Украины в войне можно обеспечить, если поразить кремлевский режим в его сердце — Роман Бессмертный (Фото:Роман Безсмертный / Facebook)

Если поразить кремлевский режим в его сердце — в Москве, можно обеспечить победу Украины в войне против России, уверен дипломат Роман Бессмертный.

Украинский политик, историк, посол в Беларуси в 2010—2011 годах в большом интервью Радио НВ объяснил, почему ОДКБ бессильно, мир — в ядерном испуге, а Китай указывает на место России, а также рассказал о том, что на самом деле будет гарантировать безопасность Украины.

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— Начнем, наверное, с Баку и Еревана, между которыми продолжается обострение. Ссылаясь на мнение, которое мне кажется правдоподобным: Ереван в свое время подписал такие «минские соглашения», которые трудно было выполнить. Почему именно произошло это обострение, когда Россия, ближайший союзник, казалось бы, Армении, погрязла в войне в Украине. И какова здесь роль Турции?

— «Минск» они пытались подписать и пытаются подписать уже 33 года. И очевидно, что толка там никакого не было, нет и его не может быть. И это причина, почему и для Украины «Минск» был безрезультатным с самого начала — оттуда ждать чего-то было абсолютно недопустимо.

Теперь почему сейчас взорвалась очередная активность в ходе этого конфликта, которая периодически перерастает в войну, и уже произошло две войны. Сейчас непонятно, перерастет ли случившееся в третью войну. Очень важно понимать постоянное присутствие в этой войне, в этих конфликтах России. И не только территориально. На территории Армении находится воинская часть, а так называемые миротворцы состоят исключительно из российских войск, обеспечивающих коридор для соединения Нагорного Карабаха и Армении, и отдельные посты по территории Нагорного Карабаха.

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В этот раз, что нужно четко понимать, Россия, потерпев крушение под Харьковом, спровоцировала нынешний конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Напомню три информационных сообщения, которые мы слышали последние две недели. Первое — Россия передает контроль за отдельными объектами Азербайджана. Почему? Потому что нужно было выводить войска, направлять их в Украину.

Второе сообщение, которое представили азербайджанские новости. С постов, где должны были находиться российские войска, произведен обстрел пограничных постов Азербайджана. Азербайджан нанес ответный удар.

Третье. Почему это случилось? По простой причине, что информационно ситуация под Харьковом фактически накрывала Россию. И поэтому для Путина, для кремлевской клики необходимо было перехватить это информационное поле. Как только начался конфликт, начались обстрелы в Нагорном Карабахе, сразу Николо Пашинян, премьер-министр Армении, звонит по телефону, совершаются телефонные звонки в треугольнике Путин-Макрон-Пашинян, Путин-Шольц-Пашинян и так далее. Потому что и Франция, и Германия входят в то, что называется минский формат.

Таким образом, Путин себя снова субъективизирует, перехватывает информационное поле, искусственно начинает наполнять этим информационным полем Россию, и почти две недели держит РФ в информационном векторе очередной войны между Азербайджаном и Арменией.

Вторая вещь, которая точно так спровоцирована на днях, и это не случайно, — это очередные перестрелки между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это еще одно дополнение [к тому], что Москве нужно было держать информационное поле. Я уже не говорю о том, что сам этот конфликт, перестрелки, война между Кыргызстаном и Таджикистаном началась после визита [министра обороны России] Шойгу в Душанбе. Очевидно присутствие российской стороны в начале срывов этих перемирий, договоренностей. Это то, чем Путин, кремлевский фюрер, пытается погасить пожар, который пылает уже в Москве из-за поражения под Харьковом.

— Если говорить о происходящем между союзниками: Армения просила защиты ОДКБ. Как вы оцениваете эти маневры и трактуете?

— То, что касается евразийского пространства, то, что касается ОДКБ, эти структуры с точки зрения регламентных процедур отработаны по сравнению с аналогичными структурами на 5−6%. То есть они все существовали и существуют не для того, чтобы обеспечивать задекларированные функции.

«ЕврАзЭС банк для помощи участников!» «ЕврАзЭС фонд для помощи участникам!» Все это слова. Все эти структуры существуют для того, чтобы обеспечить доминирование России на этом пространстве, это во-первых.

А во-вторых, использовать механизм для восстановления того, что называется Советский Союз под главенством Кремля. Никакого там принципа равенства нет!

Когда возникают такие ситуации, как было в Казахстане, как случилась сейчас в Кыргызстане, Таджикистане, как происходящее между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, ОДКБ бессильно! Я напомню, что в ОДКБ существует только одно подразделение, состоящее в общей сумме из 150 солдат, которые ежегодно собираются то в Беларуси, то в Казахстане.

— И создавалась эта структура как альтернатива НАТО?

— Безусловно! С самого начала все было понятно. Я был свидетелем учений в Беларуси, когда они прибыли туда, одели форму, пожили в палатках в степи, какую-то похлебку поели. Затем сняли эту одежду, отдали на склад, переоделись в национальные военные мундиры и уехали домой. Вот и все учения.

А то, что произошло в Казахстане, было попросту смешным. Потому что там при десантировании БМД (боевой машины десанта — ред.), она просто упала в болото, ее потом никто уже не доставал. Назвать их даже забавными войсками, как когда-то были у известного императора, нельзя, потому что там и радоваться на самом деле нечему.

— О саммите ШОС, состоявшемся в Самарканде. Какова ваша оценка этого собрания? Что оно засвидетельствовало?

— Первое — это китайская идея. Все распорядительные, исполнительные функции Шанхайской организации сотрудничества находятся в Пекине. Отдельные исполнительные, секторальные [институции] расположены в небольших центральноазиатских республиках: Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане. И в Туркменистане, кажется.

О чем это говорит? Пекин задумывал эту идею как механизм сбора под себя центральноазиатских государств. Но когда этот процесс начался, то на подножку очень быстро вскочила Россия, затем Турция, а сейчас Иран.

На самом деле идея Пекина — захват центральной Азии, доминирование там — превратилась в организацию, где продолжается состязание между Пекином, Москвой, Тегераном и, разумеется, в последнее время в этот спор вступила Турция.

И состязание [15 сентября] было бы грехом, если бы Си Цзиньпинь, глава КНР, не использовал, чтобы показать место России. Поэтому поведение премьер-министра Кыргызстана, опоздавшего на встречу с Путиным, или лекции, которые вычитывал Си Цзиньпин кремлевскому фюреру, — это все свидетельствует о том, что Пекин считает сегодня вторичной роль Москвы.

Но очень интересное развитие ситуации дальше, потому что есть Иран, есть Турция. Во всей этой организации также присутствует Индия. То есть на самом деле это такая мина замедленного действия, которая не будет взрываться резко, она просто будет расползаться, как расползается ОДКБ. Очевидно, Индии там некомфортно, как и Турции. Отсюда понятно, что следует ожидать полтора, два, максимум три года создания определенного Движения неприсоединения, куда отойдут Индия и ряд государств мира. Я назвал Движение неприсоединения так, как оно когда-то называлось, — старой фразеологией. Это своего рода нейтральный клуб государств, которые не будут ни с одними, ни с другими.

— Они будут отмежевываться от Москвы?

— Они будут отмежевываться и от Москвы, и от Пекина, и от Брюсселя, и от Вашингтона. Это будет что-то такое, вроде как «мы так бедны, несчастны, дайте нам немного помощи, потому что без помощи мы не справимся». Я не знаю, какую роль в этом может сыграть Москва, потому что все зависит от того, какой мир видит Москву после поражения в войне с Украиной. Ведь вы посмотрите, как стыдятся в мире задавать этот вопрос. Даже вопрос, а что такое победа для мира в этой войне? Поэтому эта застенчивость будет запускать ряд инициатив. Если телегу никто не двигает, она сама начинает с горы катиться, потому что подгнивают колеса или еще что-то происходит.

— Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес призвал мир начинать готовиться к распаду России по определенному ряду причин и уменьшить геополитические последствия этого процесса. На самом деле Россия действительно сейчас «шаткий колосс»?

— То, что Россия не справляется со своими внутренними проблемами уже давно, известно всему миру. Другое дело, что мир увлечен ядерным потенциалом, который такой же шаткий, как и вся Россия. Но ведь никто не будет анализировать технологическую составляющую, потому что существует ядерный испуг в мире.

Мир, находясь в этой боязни, просто не способен на сегодняшний день рационально рассуждать о судьбе России. И отсюда эта рефлексия президента Франции, канцлера Германии, иногда к этому прибегают и лидеры США. И рефлексия на эту российскую импотенцию (политическую, оборонительную и так далее) сама по себе опасна. Ибо она сохраняет Россию в этом статусе империи зла. И вторая отрицательная вещь — это блокирует мир от рациональной осознанности. И эти здоровые начала, возникшие в России, — национальные движения, мир боязни их не способен не то что поддержать, он не способен их рационально увидеть.

— Как правильно рационально готовиться к этому распаду России?

— Во-первых, нужно ответить на вопрос о продолжении войны.

Я уже десятки раз говорил, что рядом с украинским воином должен стать немецкий, французский, американский, польский — европейский солдат, чтобы стало понятно, что такое война? Потому что на бытовом уровне эту войну еще не понимают в мире. Ее понимает элита, но это еще ничего не значит. Это первое.

Второе. Надо четко задать вопрос: как лишить кремлевский террористический кооператив? (негативное клише относительно действующей власти в России — ред.) возможности управлять ядерной кнопкой. Ибо нет опасности в том, что ядерный потенциал может разойтись по национальным государствам. Никто же не говорит о том, что Россия должна быть разорвана в клочья, но судьбу России должны определять субъекты федерации! То есть государства, желающие образовать национальные государства, пусть образуют. Кто хочет остаться в конфедерации, пусть будут в конфедерации. Но даже сегодня то, что написано в российской конституции, не соответствует действительности.

И третье. Что хочет мир в результате этой победы? Лишения ядерного статуса России? Денуклеаризации? Он хочет репараций? Он хочет капитуляций? Он хочет отстранения Путина? Он хочет отстранения кооператива Озера от власти? Здесь столько вопросов, на которые на самом деле во Второй мировой войне начали получать ответы еще с декабря 1942 года. Еще никто в проекции и не видел победы, но об этом уже заговорили.

На сегодняшний день этого стесняются. И остановились лишь на том, что Рамштайн выполняет технологическую функцию обеспечения Украины. Там даже не могут сказать, что Рамштайн может стать глобальной системой безопасности мира. Даже в этом стесняются признаться.

Этих разговоров не происходит. Более того, их почему-то сдерживают, в том числе на военно-техническом уровне. «Туда стреляйте, а туда не стреляйте», а в результате это оттягивает момент победы. Как вы понимаете, оттягивание победы дает возможность злу накапливать силы. Как мы сейчас и видим это.

— Видите ли вы признаки развала России? И как это должно происходить? Мы понимаем, что после того, как мы выгоним это российское нашествие с нашей земли, проблемы с Россией у нас не закончатся, пока там не произойдет смена политических элит. Мы уже видим сообщения о том, что в Госдуме запили. Депутаты пишут письма в Госдуму, призывают объявить Путина предателем. Мы увидим такой каскад этих оползней, обрушений? Не будет ли это одномоментно?

— То, о чем вы сейчас говорите, это альфа и омега России как государства, как явления. И его либо видят, либо не видят. Сейчас его заметили. Но оно было, оно есть и оно будет, если сохранять Россию такой, какая она есть!

На самом деле Россия — это 190 национальных тюрем, в которые с пытками пребывают эти национальные образования. А в Кремле сидит фюрер со своей бандитской организацией кооператив Озеро и все делает, чтобы эти национальные центры не почувствовали, не идентифицировали себя как татары, как башкиры, как мордовцы, как марийцы, как дагестанцы, как осетины и так далее.

Отсюда вопрос о победе как таковой и второй — а что будет с Россией и какой она будет — это суперважные моменты. Где можно рассматривать эти вопросы? Только в формате Рамштайн. Но для этого формат Рамштайна должен дополниться двумя уровнями! Сейчас он военно-технологичный. То есть он решает вопрос, где взять оружие, сколько оружия, как рассчитаться; как, что и где производить. Должен быть военно-политический уровень, то есть уровень правительственный. И уровень стратегический — уровень глав государств. Ибо на военно-техническом и технологическом уровнях не рассматривается вопрос о том, что такое победа, какова цель.

Какова декларируемая политическая цель этой войны с украинской стороны? Мы слышали одну: выйти на государственную границу. И ее сформировали за последние полгода. А сейчас уже видно, что, выйдя на границу, мы не решаем вопрос. Потому что есть такое оружие, как ракеты. А дальше умные люди сейчас сказали, что меняется характер войны. Что они недоговаривают? Что фронт как явление исчезнет, но ракеты будут летать. Вопрос: если не поразить кремлевский режим в его сердце — в Москве, можно ли обеспечить победу? Нет.

— Возможно, в Киеве есть определенные надежды на этот договор о коллективной безопасности Украины? Как, по-вашему, сделать так, чтобы он был не просто формальностью, а реально работал? Или это невозможно?

— Я дал слово не критиковать политическое руководство в сложившейся ситуации. Поэтому я воздержусь от комментариев.

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