Мерц на саммите ЕС поддержит 140 млрд евро репараций Украине за счет российских активов

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на предстоящем саммите Европейского Союза предложит использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters.

Эти средства должны помочь Киеву финансировать оборонные нужды и удерживать экономическую стабильность.

Мерц отметил, что ЕС должен действовать решительно, чтобы показать России, что поддержка Украины останется непоколебимой. Он впервые выступил с инициативой о беспроцентном кредите, обеспеченном активами России, еще в конце сентября.

«Мы не хотим делать это, чтобы продлить войну, а чтобы закончить ее», — заявил Мерц.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен понять, что поддержка Украины со стороны Европы не ослабнет, а наоборот — усилится.

Мерц подчеркнул, что использование замороженных российских активов станет мощным сигналом о решимости ЕС помочь Украине и одновременно заставит Москву почувствовать экономические последствия агрессии.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны обговорили российские намерения и дальнейшую координацию действий в рамках международных коалиций, в частности инициативы PURL.

Президент отметил вклад Германии в ее реализацию и договорился с канцлером о расширении программы и привлечении новых стран.