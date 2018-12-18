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"Беспрецедентные препятствия": в представительстве Украины рассказали, как РФ срывала голосование за резолюцию по Крыму

Сегодня, 09:10
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Россия "отчаянно" пыталась сорвать голосование за резолюцию по Крыму

Фото: Oleg Nikolenko/Facebook

Пресс-секретарь Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко рассказал, что Россия пыталась помешать принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма.

На своей странице в Facebook он написал, что "потуги помешать принятию резолюции были беспрецедентными".

По словам Николенко, иностранные делегации рассказывали о давлении, которое оказывалось со стороны России.

Он добавил, что когда Москва осознала, что документ таки пройдет, российские дипломаты предприняли "шаг отчаяния".

"Не от себя напрямую, а через спины тех же лидеров в сфере уважения к Уставу ООН и защиты прав человека - Ирана, Сирии, КНДР, Никарагуа и Венесуэлы - внесли поправки в текст, которые в итоге проголосованы не были. Смысла они не имели ни при форме, ни по содержанию. Примечательно, что впоследствии от этой токсичной команды отмежевалась даже Северная Корея, которая была изначальным соавтором этой авантюры", - отметил пресс-секретарь.

Он также отметил, что принята резолюция - это элемент стратегии политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта. Как и ранее одобренные крымские резолюции, он будет использоваться для привлечения Москвы к ответственности.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей поддержали 66 стран-членов, 72 - воздержались.

Как сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, чтобы нивелировать угрозу принятие поправок к резолюции "группой друзей России", Украина предложила Генассамблее принимать документ двумя третями голосов, а не простым большинством.

Теги:   Генассамблея ООН Резолюция ООН Крым Россия

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