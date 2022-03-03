«Может стать причиной войны с РФ». Белый дом повторил, что пока не готов поддержать бесполетную зону над Украиной 3 марта, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Спикер Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Спикер Белого дома Джен Псаки вновь сказала, что НАТО пока не готово вводить бесполетную зону над Украиной.

Во время брифинга Псаки подчеркнула, что введение бесполетной зоны — это не тот шаг, который хочет сделать президент США Джо Байден, или в котором заинтересовано США.

«Потому что введение бесполетной зоны требует действий. Требует, чтобы мы сбивали российские самолеты, и это возможно станет причиной войны с Россией. А именно этого шага мы хотим избежать», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить бомбардировки украинских городов войсками РФ.

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