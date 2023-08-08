Бесплатного зерна от России Африке будет недостаточно — Госдеп 8 августа, 05:47 17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения (Фото:REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

Бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно. При действии зерновой сделки экспортировались 20 миллионов т зерна, а нынешнее предложение российского руководства касается только 50 тысяч т.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп.

«То, что предлагает Россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах», — сказал он.

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Блинкен отметил, что при действии зерновой сделки экспортировались 20 миллионов т зерна, а нынешнее предложение российского руководства касается только 50 тысяч т.



Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.