В блоке Мерца призвали заключить соглашение с Украиной о беспилотных технологиях

Александер Хоффманн, глава земельной группы баварского Христианско-социального союза в Бундестаге (входящей во фракцию блока ХДС/ХСС), считает, что Украина должна заключить с Германией соглашение по беспилотным технологиям .

Такое мнение он высказал в интервью изданию Bild, опубликованном в воскресенье, 26 июля.

Хоффманн отметил, что Германия «при любых обстоятельствах» продолжит оказывать помощь Украине. По его словам, благодаря этому Киев «развил поистине выдающиеся возможности — в сфере беспилотников, противодействия дронам и крылатых ракет».

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«Мы говорим: Германия должна участвовать в этих инновациях в сфере вооружений, чтобы укрепить собственный оборонный потенциал и способность к сдерживанию. Поэтому мы призываем заключить межправительственное соглашение с Киевом, в котором украинская сторона обязалась бы делиться с нами своими технологическими возможностями, чтобы мы вместе могли стать сильнее», — сказал политик.

По словам политика, Германия должна быть готова в случае необходимости очень быстро нарастить производство дронов. Хоффманн говорит, что для этого желательно использовать «ноу-хау», которыми Украина располагает уже сегодня.

Он отметил, что Украина «в определенной мере скрывает» эти технологии, поскольку это выгодно с военно-стратегической точки зрения.

1 июля стало известно, что правительство утвердило первый прозрачный механизм контролируемого экспорта украинского вооружения и оборонных технологий в государства-партнеры.

Юлия Свириденко, занимавшая в то время должность премьер-министра, и бывший министр обороны Михаил Федоров рассказали, что новый порядок вводится на период действия военного положения в формате Drone Deal.

2 июля секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в рамках формата Drone Deal на данный момент подписано шесть соглашений. Еще более 20 стран работают над тем, чтобы присоединиться к этой модели.

Издание The Guardian писало, что до конца года Украина надеется заключить масштабные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО. Это свидетельствует о том, что Украина может выступать не только получателем, но и поставщиком военной техники и экспертных знаний.

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9 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и США подписаны документы, которые позволят передать американской стороне различные виды украинских дронов для испытаний.