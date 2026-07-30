Заявлено как столб дыма в районе склада Wildberries в пригороде Перми (РФ), 30 июля 2026 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

В российской Перми после атаки беспилотников загорелся склад маркетплейса Wildberries . Это уже третий логистический хаб компании, по которому был нанесен удар в четверг, 30 июля.

Об этом пишет российское издание Агентство, опираясь на OSINT-анализ на основе кадров, появившихся в украинских Telegram-каналах Supernova+ и Exilenova+.

По данным Exilenova+, пожар вспыхнула на складе Wildberries в пригороде Перми — в поселке Фролы.

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«Пермь расположена примерно в 1,4 тысячи км от границы с Украиной, что делает этот удар самой дальней успешной атакой по складам Wildberries», — отметили в Агентстве, добавив, что в целом к настоящему моменту склады маркетплейса были атакованы в пяти федеральных округах РФ.

В свою очередь российский Telegram-канал Astra пишет, что логистический центр, попавший под атаку, расположен в деревне Замулянка (входит в состав Фроловского сельского поселения).

Ни местные власти, ни представители Wildberries атаку на склад в Перми не комментируют.

Утром 30 июля в Пермском крае объявили режим БПЛА-опасности и план Ковер. В регионе сообщили о работе систем противовоздушной обороны.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 29 июля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Перми.

Ранее 30 июля сообщалось, что ночью дроны атаковали склад Wildberries в российской Пензе. Этот логистический центр является одним из ключевых распределительных хабов Wildberries, обслуживаемых Приволжским федеральным округом РФ, писали мониторы.

Кроме того, БПЛА совершили атаку на логистический комплекс Wildberries в российском городе Сарапул Удмуртской Республики.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил поражение очередных складов маркетплейса Wildberries и дал понять, что атаки продолжатся.