В полиции Молдовы призвали не приближаться к беспилотникам в случае их обнаружения (Фото: Poliția Republicii Moldova via Telegram)

В ночь на 17 января 2026 года на территории Молдовы упал российский дрон Гербера, не оснащенный боевой частью.

Об этом сообщила полиция Молдовы в своем Telegram-канале, опубликовав фото найденного беспилотника.

Отмечается, что этот дрон, как и предыдущие российские дроны, обнаруженные в Молдове, не содержит взрывчатки и не представлял опасности для людей.

Реклама

В то же время, полицейские призвали не приближаться к таким объектам и не прикасаться к ним, а связаться в случае их обнаружения с правоохранителями.

29 ноября сообщалось, что в Молдове закрывали воздушное пространство после того, как на территорию страны залетели российские беспилотники. Это повлияло на работу трех аэропортов.