Оружие для перелома в войне. Украина нуждается в дронах-камикадзе, способных нанести существенный урон российским войскам — Foreign Policy 14 апреля, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Американский дрон-камикадзе Switchblade (Фото:U.S. Marine Corps)

Рои беспилотников-камикадзе, подобные тем, которые уже применялись в ходе конфликтов в разных странах, могут сокрушить российскую противовоздушную оборону на востоке Украины, а также причинить ущерб военным базам в РФ и Беларуси. Об этом говорится в материале Foreign Policy.



Приводим выдержки из публикации.



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Пока российские войска вязнут в Украине, Кремль переходит к плану Б: террористическим бомбардировкам мирных жителей, попытке отрезать часть восточной Украины и побережья Черного моря, а также разрушению гражданской и промышленной инфраструктуры Украины. Соответственно, Киеву тоже нужен план Б — варианты наступательных ударов, которые можно было бы наносить массово и восстанавливать ресурсы, теряемые после поражения системами российской ПВО.

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Недорогие беспилотные летательные аппараты-камикадзе дальнего радиуса действия, запускаемые из различных мест на территории Украины, способны внести перелом в войну. Киев сможет начать прорыв российской осады с помощью крупномасштабных ударов по узлам управления, артиллерийским частям, вертолетным и самолетным аэродромам и логистическим цепочкам, в том числе на территории Беларуси и России. Перед российскими силами ПВО станут задачи по перехвату невероятной сложности. Способность Украины наносить мощные ответные удары в течение длительного периода времени станет критически важным первым шагом к последующей победе на поле боя.

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Беспилотники-камикадзе отличаются от американских MQ-9 Reaper или турецких Bayraktar TB2. Это не аппараты для пуска ракет и бомб, которые возвращаются на базу после миссий, — барражирующий боеприпас влетает непосредственно в цель и взрывается. Почти 40-летний опыт использования Израилем беспилотников в конфликтах с Сирией и война 2020 года между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе свидетельствует об эффективности дронов-камикадзе даже против современных систем ПВО.

Поскольку российские силы окапываются, чтобы закрепить достигнутые территориальные завоевания, а также обездвиживаются из-за сбоев в логистической цепочке, интенсивные операции дронов-камикадзе усилят возможности Украины в сфере киберразведки, радиотехнической разведки и специальных операций.

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Украина доказала умение успешно использовать поставленные Турцией беспилотники Bayraktar TB2, несмотря на огромный потенциал российских ракет класса «земля-воздух». Но российская ПВО получает больший охват, поскольку боевые действия теперь сосредоточены на востоке и юго-востоке Украины. Таким образом, Киеву нужны еще десятки Bayraktar TB2.



Но одних этих дронов недостаточно. Киеву также нужна стратегическая концепция ведения боевых действий беспилотниками, подразумевающая конкретные политические цели. Возможная модель — кампания йеменских повстанцев-хуситов против Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Хуситы, вероятно, при поддержке иранских союзников, добились огромных успехов в использовании БПЛА. По состоянию на декабрь 2021 года они запустили более 850 дронов по целям в Саудовской Аравии.

Украинские силы, возможно, могли бы действовать более быстро, используя современные БПЛА. Соединенные Штаты уже пообещали поставить десятки барражирующих боеприпасов Switchblade 600, которые могут уничтожать артиллерийские подразделения, осаждающие украинские города. Это станет важным полевым испытанием такой техники. Однако Украине нужны сотни таких аппаратов, чтобы ВСУ имели возможность поражать большинство российских систем гаубичной и реактивной артиллерии и вспомогательные машины еще до того, как они прибудут на дистанцию поражения центральной части Харькова, Мариуполя, Одессы и других городов.

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Оборудованные системами точного наведения и современными боеголовками, украинские дроны-камикадзе смогут атаковать окопавшуюся российскую артиллерию и бронетехнику по всей территории Украины, а также сети снабжения, военные штабы, системы ПВО и, возможно, даже корабли в Черном и Азовском морях. При желании Украина могла бы угрожать российским аэродромам, объектам критической инфраструктуры, военной промышленности и т. д. Россия будет угрожать эскалацией и попытается усилить авиаудары по предполагаемым линиям поставки деталей для беспилотников и сборочным цехам, но реальная воздушная угроза базам на западе России может серьезно сократить количество боевых вылетов.

Операторы украинских беспилотников потенциально могут нацеливаться на российские объекты на расстоянии до 1000 километров, что обеспечит глубокое воздействие на российскую военную логистику. На авиабазах в Беларуси и на западе РФ размещаются ударные самолеты, вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые до сих пор действовали относительно безнаказанно. Рой высокоточных БПЛА большой дальности, запущенный из безопасных локаций на западе и в центре Украины, способен достигать практически всех этих объектов. В Москве, несомненно, серьезно относятся к этой угрозе, поскольку помнят, как в январе 2018 года удары беспилотников повредили самолеты на сирийской авиабазе ВКС РФ Хмеймим.



России будет трудно пополнить запасы оборонительных ракет для сражения с роями беспилотников. Кроме того, российские истребители, участвующие в операциях по борьбе с БПЛА, не смогут защитить ударные самолеты над Украиной или поразить беспилотники, охотящиеся за российской бронетехникой, средствами ПВО и артиллерией. Они также могут быть уязвимы для украинских ракет «воздух-земля».



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Украина сможет самостоятельно производить беспилотники-камикадзе, имея при этом доступ к гораздо более широкому ассортименту компонентов, чем хуситы в Йемене, включая системы наведения мирового класса, многоцелевые боеголовки и взрыватели. Аппараты, способные доставлять 40-килограммовую боеголовку, стоят от 50 000 до 100 000 долларов. Для НАТО это означало бы поставку боеголовок, чья масса в два раза превышает массу боеприпасов, сбрасываемых беспилотниками TB2, по цене, примерно эквивалентной снаряду противотанковой ракеты Javelin. И это потенциально может использоваться на расстояниях, для которых обычно требуются крылатые ракеты, стоящие в 10 раз дороже.

НАТО не должно бояться содействовать этому процессу. Страны Альянса уже создали достаточный прецедент для предоставления Украине оружия, которое уничтожило множество российских захватчиков и большое количество техники. Таким образом, появление в военном театре дронов-камикадзе добавит важный инструмент для снятия осады с городов, спасения жизней украинцев и помощи Украине в восстановлении ее территориальной целостности в границах 2014 года.

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