Дроны-камикадзе атаковали объекты НПЗ в Смоленской области РФ — росСМИ
Обломки упавшего дрона возле объектов НПЗ в Смоленской области РФ (Фото:Baza/Telegram)
В ночь на пятницу, 2 июня, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ.
Как сообщает издание Baza, около 2:00 ночи беспилотник взорвался на территории станции Транснефти в деревне Пересна. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.
Через 30 минут еще один беспилотник атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.
Накануне был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, был зафиксирован пролет беспилотника.
Загорелась одна из установок по перегонке мазута, возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров.
В это же день дрон ударил по Ильскому НПЗ. Это был уже четвертый подобный случай.