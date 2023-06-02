Дроны-камикадзе атаковали объекты НПЗ в Смоленской области РФ — росСМИ 2 июня, 10:54 Обломки упавшего дрона возле объектов НПЗ в Смоленской области РФ (Фото:Baza/Telegram)

В ночь на пятницу, 2 июня, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ.

Как сообщает издание Baza, около 2:00 ночи беспилотник взорвался на территории станции Транснефти в деревне Пересна. В результате взрыва была повреждена водяная емкость пожаротушения.

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Через 30 минут еще один беспилотник атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы. В результате взрыва было повреждено административное здание.

Накануне был атакован Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, был зафиксирован пролет беспилотника.

Загорелась одна из установок по перегонке мазута, возгорание произошло на площади в 100 квадратных метров.

В это же день дрон ударил по Ильскому НПЗ. Это был уже четвертый подобный случай.