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"Бесперспективно": Россия ответила на инициативу Германии распространить миссию ОБСЕ на Азовское море

Сегодня, 13:36
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Лавров назвал бесперспективной инициативу расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива Германии о расширении мандата мониторинговой ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив "бесперспективна".

По словам Лаврова, ОБСЕ имеет конкретный мандат, который распространяется на всю сухопутную территории Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить действие мониторинговой миссии ОСБЕ на Азовское море в связи с агрессивными действиями России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас РФ "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Азовское море Сергей Лавров ОБСЕ Россия

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