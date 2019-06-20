«Беспардонная кампания»: в Госдепе США призвали Россию прекратить лгать об авиакатастрофе МН17 Сегодня, 09:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Maxim Zmeyev Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах авиакатастрофы MH17 REUTERS/Maxim Zmeyev

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Россию «прекратить беспардонную кампанию дезинформации» относительно причин авиакатастрофы Boeing МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

У себя в Twitter он также отметил, что РФ необходимо начать сотрудничать со следствием.



«России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации. России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия», — подчеркнул Волкер.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.